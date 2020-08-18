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Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию вместо выборов

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию вместо выборов
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии заявил о неготовности ни к выборам, ни к отставке.

По словам Лукашенко, его уход с президентского поста сейчас невозможно по одной причине: по его словам, «нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому».

Новую редакцию, отметил Лукашенко, надо будет принять на референдуме, после чего уже по новой Конституции президент передаст свои функции. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что «других выборов не будет».

Действующая редакция Конституции Белоруссии принята в 1996 году, в соответствии с ней полномочия президента страны являются чрезвычайно широкими.

ДВа

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