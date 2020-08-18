Пандемия ставит под вопрос проведение выборов на Украине

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18 августа 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

На 25 октября на Украине назначены выборы местных органов власти. Однако голосование может быть перенесено в связи с угрозой распространения второй волны коронавируса, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.



Правительство пока не планирует вводить новые карантинные меры в стране, так как это вызовет массу протестов, которые, в свою очередь, крайне негативно отразятся на ходе избирательной кампании.



Политологи считают, что фаворитами на грядущих выборах станут не основные политические партии парламента, а региональные организации. Они созданы местной властью и способны оказывать большее влияние на субъекты. Это означает, что два соседних региона могут показать совершенно разные результаты выборов.



Крупные партии также могут недополучить ожидаемое количество поддержки в регионах из-за перечня местных проблем, которые в большей степени оказались не решёнными. Пропрезидентская партия «Слуга народа» стала терять популярность. Её электорат переходит к местным лидерам. В украинском обществе остался запрос на новых политиков. Украинцы стремятся изменить ситуацию в сторону лучшего отношения государства к народу.



Большой нерешённой задачей выборного процесса остаётся оторванность востока страны. Государство не в состоянии обеспечить безопасность избирателей и членов комиссий на Донбассе.