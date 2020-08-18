Политолог о возможном будущем Белоруссии: «Если народ пойдет по сценарию оппозиции, белорусской экономики не останется»

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18 августа 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Эксперты-политологи уверены, что смена власти в Белоруссии, если она случится, может привести и к изменению внешнеполитического курса республики. В Минске и других белорусских городах пока не слышно лозунгов про Евросоюз и НАТО, как это было на Украине, - сообщает kp.ru.

Алексей Дзермант, белорусский политолог рассказал, что в сети появилась программа белорусской оппозиции, в которой среди первоочередных мер: выход из Союзного государства, Таможенного союза и ЕАЭС - настоящий разворот на Запад.

Сейчас ситуацию в Белоруссии сравнивают с Украиной.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио «Комсомольская правда» напомнил, что на Украине в период работы премьер-министра Гройсмана удалось добиться определенной макроэкономической стабильности, а сделано это было за счет дискредитации национального производителя.

Эксперт предполагает, что это ждет и Белоруссию. "Если она будет идти по сценарию оппозиции, белорусской экономики не останется", - сказал эксперт.

Брутер считает, что главное достижение Лукашенко за 25 лет его руководства Беларусью, – это сохранение рабочих мест в стране. "И именно это будет разрушено в первую очередь. Страна превратится в производителя и частично экспортера сельскохозяйственной продукции. Ничего из того, что сейчас держит белорусов дома, работать не будет. Они примкнут к украинцам, молдаванам и прибалтам, которые вынуждены уезжать на заработки за границу", - убежден Брутер.