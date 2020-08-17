В Беларуси забастовали государственные СМИ

17 августа 2020, 22:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: sostav.ru
Tut.by сообщил, что к забастовкам в Беларуси подключились сразу несколько государственных СМИ. В их числе сотрудники «Белтелерадиокомпании», гостелеканалов СТВ и ОНТ, а также информагентства «БелТА».
Telegram-канал NEXTA Live отметил, что в понедельник в утреннем эфире телеканала «Беларусь 1» не было ведущих. Телезрители увидели на экранах пустующие диваны, а далее канал продолжил вещание трансляцией архивных передач.
В понедельник на забастовку вышли сотрудники «Белтелерадиокомпании». Ранее они подписали уведомление в адрес руководителя компании Ивана Эйсмонта. Сотрудники требуют отменить цензуру в СМИ, признать результаты выборов недействительными, отправить главу белорусского Центризбиркома в отставку и освободить политзаключенных.
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