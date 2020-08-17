Меркель захотела помочь Лукашенко

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17 августа 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ангела Меркель, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Немецкий канцлер Ангела Меркель сообщила президенту Литвы Гитанаса Науседу о том, что Германия по дипломатическим каналам пытается связаться Александром Лукашенко для разрешения кризисной ситуации в Белоруссии.

Между Меркель и Науседу состоялся телефонный разговор и после него пресс-служба президента Литвы сообщила, что «Берлин на данный момент по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся ситуации», – передает ТАСС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее 14 августа предлагал открыть границы страны для граждан Белоруссии и «протянуть им руку помощи», - сообщает интернет-издание ВЗГЛЯД. Представляя так называемый «план солидарности», польский премьер сказал: «Мы открыли белорусам наши сердца, сегодня мы хотим также открыть для них свои границы. Мы хотим показать себе и всей Европе, что Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши».

Польша предложила помощь для подвергнувшихся репрессиям, которых выгнали с работы, которые были избиты, ранены. Моравецкий также предложил упростить въезд в Польшу для граждан Белоруссии, стипендиальные и научные программы, помощь независимым СМИ и запуск новой программы для неправительственных организаций.

«Наши действия не будут вмешательством во внутренние дела соседа. Мы можем и должны протянуть руку помощи белорусам», – подчеркнул польский премьер.