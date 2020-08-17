Противники режима Лукашенко собрали через Facebook почти $3 млн

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17 августа 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Активисты проекта BY_help смогли привлечь $2,5 млн, которые обещают потратить на оплату штрафов и лечение избитых протестующих в Беларуси. Сделать им это удалось с помощью Facebook. Несколько дней назад они запустили также «сбор солидарности» для белорусов, которые потеряли работу из-за несогласия с режимом Лукашенко, и собрали уже почти $400 тыс. Кроме того, активисты объявили о выплате «пособий» в размере €1,5 тыс. каждому силовику, который публично заявит об увольнении и перейдет на сторону протестующих.

Международный медиаконсультант Алексей Леончик, фотограф и гражданский активист Юлия Дорошкевич, волонтер и правозащитник Андрей Стрижак еще весной 2017 года запустили проект BY_help. Их первой кампанией была поддержка репрессированных участников «Марша нетунеядцев», который проходил во всех городах Беларуси. Тогда Александр Лукашенко решил обложить налогом тех людей, у которых вообще нет денег. В то время активистам удалось собрать $55 тыс.

Одна из кампаний BY_help состоялась в начале 2020 года после массовых протестов против так называемой углубленной интеграции с Россией.

«У нас есть в обществе понимание, что такая «углубленная интеграция» приведет к потере независимости и к поглощению РФ. Поэтому много людей вышло протестовать в поддержку независимости. Они тоже получили штрафы, мы тогда собрали порядка $25 тыс», - рассказал правозащитник Андрей Стрижак.

Акции участников проекта касаются не только политики. Недавно прошла крупная кампания - ByCovid-19.

«Совершенно легендарная история, когда мы за три месяца собрали почти $360 тыс. На них купили почти полмиллиона единиц средств защиты, полторы тысячи единиц медицинской аппаратуры. Распределили это все по больницам и госпиталям страны», - отметил волонтер BY_help.

Андрей Стрижак рассказал и о причинах, которые способствовали развертыванию новой кампании по сбору средств во время протестных акций:

«Милиция и ОМОН хватают граждан, избивают, измываются над ними, даже насилуют. Да, есть документальные подтверждения - медицинские документы людей, которые выходят из СИЗО с травматическим повреждением прямой кишки».

«Этот беспредел, этот шквал насилия, который выплеснулся на улицы Минска и других городов, привел к тому, что люди очень сильно возмутились. И если утром 9 августа у нас на счету было $200 тыc., то на следующий день - на фоне первых протестов и жестоких задержаний - мы получили первый миллион долларов», - отметил правозащитник и добавил, что пострадавшим помогали не только граждане Беларуси.

Андрей Стрижак подчеркнул, что первым делом активисты BY_help приняли решение произвести выплаты семьям двух погибших.

«Один парень, Александр Тарайковский, погиб прямо во время манифестации. По версии МВД, он якобы пытался бросить в милицию взрывное устройство. Но видео и фото доказывают, что он стоял без оружия, с поднятыми руками - и его застрелили. Мы приняли решение выдать семье компенсацию. И договориться с предпринимателями о дальнейшей поддержке семьи в зависимости от их потребностей. Мы этих людей не оставим.

Второй погибший - это Александр Вихор из Гомеля. Он был избит омоновцами, ему вовремя не оказали медицинскую помощь, и человек умер в больнице. Власти сейчас отрицают связь между избиением и смертью, там отдельная драматическая история. Мы пока не в полном контакте с семьей, но, когда все определится, мы окажем им нужную поддержку», - рассказал волонтер.

Правозащитник отметил, что «в нормальной стране» вопрос подобных выплат решается с помощью прокуратуры и суда, и если представитель государства нанес вред, государство должно его компенсировать.

«Но у нас в Беларуси суды не работают, а тем более по таким поводам», - подчеркнул Стрижак.

«В любом случае мы ждем перемен, и мы делаем эти перемены. Делаем все для того, чтобы новая Беларусь состоялась. И мы отлично понимаем, что это наш единственный шанс. Если мы сейчас отступимся, если мы сейчас проиграем, это и будет худший вариант развития событий. Нам места в этой стране уже не будет, - считает активист BY_help. - Нам - людям, которые хотят новую Беларусь. Людям, которые открыто говорят, что им надоело 26-летнее правление одного и того же человека. В той Беларуси, которую строит Александр Лукашенко, таким людям места нет - их просто посадят всех поголовно».