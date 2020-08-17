В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19

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17 августа 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics первый патент на вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Военно-медицинская академия и компания совместно разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV.

Ранее в июне эта вакцина получила специальное разрешение сроком на один год для военного использования в Китае. В марте этого года эта вакцина стала первой в КНР, одобренной для клинических тестов, - передает РИА Новости.

На сайте управления, выдавшего патент, сообщается, что "исследование защитного эффекта на генетически модифицированных мышах показало, что после 14 дней после однократной иммунизации Ad5 nCoV может значительно снизить вирусную нагрузку внутри легочной ткани, что свидетельствует о том, что вакцина обладает хорошим иммунозащитным эффектом от COVID-19".