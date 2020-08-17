МИД Украины отозвал своего посла в Белоруссии

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17 августа 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Кулеба, фото из соцсети

Министерство иностранных дел Украины сегодня, 17 августа, отозвало своего посла в Беларуси Игоря Кизима. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев впервые в истории прибегает к такому шагу в отношениях с соседней страной Белоруссией из-за "исключительно из-за недопустимых действий Минска".

Как объяснил Кулеба, украинские власти теперь должны провести консультации по поводу перспектив дальнейших отношений с Белоруссией.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в понедельник, 17 августа, провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии с главами разведывательных органов и силовыми структурами. По данным офиса Зеленского, в ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий. Как отметил Зеленский, ситуация в связи с политическим кризисом в Белоруссии может повлиять на Украину.