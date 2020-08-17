США намерены установить сетевые системы для военных объектов Минобороны Украины

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17 августа 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

США намерены установить сетевые системы для секретных военных объектов Минобороны Украины. Американская компания, работающая по контракту с Министерством энергетики США, объявила тендер на услуги специалистов, которые проведут работы на украинских военных объектах.

Для установки сетевых систем исполнители установят доставленное из Штатов IT-оборудование и вспомогательные средства: маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры, серверы. Для работы в этой системе персоналу необходимо иметь допуск к предпоследнему уровню секретности по классификации НАТО, передает RT.

Проект предусматривает установку и взаимодействие с другими существующими системами различных учреждений Минобороны Украины на всей территории страны. Основное место проведения работ — Киев.

В американском управлении рассчитывают реализовать проект в течение двух лет, а поставку оборудования организовать с октября 2020 года.