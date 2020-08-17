США поддерживают Кипр в конфронтации с Турцией, Анкаре на это наплевать

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17 августа 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты поддерживают право Кипра на запасы углеводородов, обнаруженных в его водах, и стремление Вашингтона к более тесному сотрудничеству в «стратегически важном» восточном Средиземноморье. Турция, похоже, не собирается принимать во внимание наскоки Госдепа США и Евросоюза. Италия поддержала Анкару. НАТО лихорадит.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что работа по освоению углеводородных ресурсов направлена на «достижение прочной энергетической безопасности и процветающей экономики во всем Средиземноморье». Об этом говорится в заявлении посольства США на Кипре. Оно было обнародовано после того, как Хейл встретился с министром иностранных дел Кипра, чтобы обсудить «возрастающее стратегическое значение» восточного Средиземноморья, а также недавние события в регионе. Кратковременный визит Хейла на остров произошел на фоне растущей военной напряженности из-за вторжения Турции в территориальные воды Греции и Кипра для разведки шельфовых месторождений природного газа. Сообщает агентство Associated Press.

Хейл заявил, что США поддерживают права Республики Кипр на разработку своих природных ресурсов, включая углеводороды, присутствующие в ее территориальном море и исключительной экономической зоне.

Официальный представитель США сказал, что эти ресурсы должны быть «справедливо разделены между греческими и турецкими киприотами». Хейл высоко оценил расширение сотрудничества в области безопасности между Соединенными Штатами и Кипром и выразил поддержку США в вопросе возобновления зашедших в тупик переговоров о воссоединении острова.

В пятницу министры иностранных дел Европейского Союза выразили свою «полную солидарность» с Грецией и Кипром и призвали Турцию «немедленно остановить эскалацию». Ранее Турция отправила два исследовательских судна под прикрытием военных кораблей для разведки месторождений газа в море юго-восточнее Крита и Кипра. В воскресенье еще одно буровое судно вышло на поиск нефти и газа у юго-западного побережья Кипра. Турция, которая не признает греческую часть Кипра, как государство, требует, чтобы 44% экономической зоны острова находились в его подчинении, и настаивает на том, что она имеет полное право проводить геологические исследования для защиты своих интересов и интересов киприотов-турок.

Евросоюз и НАТО оказались втянутыми в конфликт, из которого нет мирного выхода. С одной стороны этого противостояния находятся члены ЕС Греция и Кипр, с другой не входящая в состав Евросоюза Турция, которая является при этом – членом НАТО. Афинам, так же входящим в НАТО наплевать, что придется воевать против своего формального союзника. Похоже и Франция (также участвующая в Североатлантическом блоке) намерена не только грозить кулаком Анкаре и при необходимости инициировать военные действия. А Греция к этому всегда была готова, но возникло другое неприятное для нее обстоятельство. Турцию подержал еще один член НАТО – Италия. Судя по всему, Североатлантический блок начинает трещать по швам.