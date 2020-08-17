В МИД Польши прокомментировали текущую ситуацию в Белоруссии

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17 августа 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Польши, pixabay.com

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в понедельник, 17 августа, в рамках заседания парламентской комиссии по иностранным делам в Варшаве оценил текущую ситуацию в Белоруссии.

Пшидач назвал ситуацию "очень непредсказуемой и динамичной". По мнению замглавы МИД Польши, на данном этапе трудно предвидеть, как будет развиваться процесс.

Дипломат добавил, что точно можно сказать лишь то, что Белоруссия впервые за 26 лет является свидетелем событий подобного типа. Марчин Пшидач обратил внимание на то, что протесты в республике собирают уже не только известных оппозиционеров, молодежь и студентов, но также членов рабочего сообщества.