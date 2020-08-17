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Премьер-министр Латвии: Сложно представить, как будем проводить ЧМ с Белоруссией

, 00:16 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии: Сложно представить, как будем проводить ЧМ с Белоруссией
Фото: соцсети

17 августа латвийское правительство на внеочередном заседании заслушает предложения по дальнейшим действиям в связи с ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией.

Чемпионат должен состояться и в Минске, и в Риге. В 2021 году. Видимо, ЧМ по хоккею под угрозой…

«В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы сможем вместе проводить ЧМ», -высказал свое мнение премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Этот вопрос будут решать депутаты Сейма вместе с Международной федерацией хоккея на льду в понедельник 17 августа.

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