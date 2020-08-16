В Совфеде сообщили, как Россия может помочь Белоруссии

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16 августа 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Олег Морозов, фото с сайта ЕР

Россия может оказать помощь Белоруссии на основе принципов договора о создании Союзного государства и в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Такую информацию сообщил член Совета федерации Олег Морозов. Сенатор подчеркнул, что возможная помощь в рамках ОДКБ, а также Союзного государства может быть оказана Белоруссии только в исключительных ситуациях. Как уточнил политик, это предусмотрено правовыми обязательствами сторон, - передает РИА Новости.

16 августа состоялся второй телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко после выборов президента Белоруссии. Они продолжили обсуждение ситуации в Белоруссии, которая сложилась после выборов. Путин подтвердил готовность оказать Лукашенко содействие на основе принципов договора о создании Союзного государства, а при необходимости и по линии ОДКБ.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщила пресс-служба Кремля.

Морозов пояснил, что "с точки зрения международного права" ничего особенного Владимир Путин и его белорусский коллега не сказали. "Есть правовые обязательства сторон в рамках Союзного государства и ОДКБ", - сказал политик.

Сенатор отметил, что речь идет скорее о напоминании всем, что "силовое решение внутри белорусского кризиса извне недопустимо и будет пресечено". При этом, для разрешения внутриполитических проблем должны применяться нормы внутрибелорусского законодательства, а оно исключает любое внешнее вмешательство.