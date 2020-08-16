Политолог Валерий Соловей назвал «бессмысленным» митинг в поддержку Лукашенко

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16 августа 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Акция в Витебске, 16 августа, фото из соцсети

Политолог Валерий Соловей оценил митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который прошел в воскресенье, 16 августа, в Минске. По его мнению, "это совершенно бессмысленная попытка".

Политолог убежден, что Лукашенко уже потерял легитимность в своей стране. Он считает, что все акции в поддержку Лукашенко только добавят "масла в огонь и вызовут дополнительное раздражение". Соловей сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы": "Ощущение, что применять что-либо уже бесполезно. Бывают такие ситуации, когда чаши весов заметно начинают склоняться в одну сторону. Это то, что происходит сейчас в Белоруссии".

Соловей уверен, что белорусский президент выбрал неверную стратегию действий в сложившейся ситуации. По мнению политолога, Лукашенко "необходимо идти на переговоры с участниками акций протеста". "Надо хитрить, начинать переговорный процесс, Лукашенко надо выходить к обществу и каяться, предлагать какой-то компромисс. То, что он делает по совету технологов, возможно, и российских, это бессмысленно", — считает Соловей.