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Политолог Валерий Соловей назвал «бессмысленным» митинг в поддержку Лукашенко

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог Валерий Соловей назвал «бессмысленным» митинг в поддержку Лукашенко
Акция в Витебске, 16 августа, фото из соцсети

Политолог Валерий Соловей оценил митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который прошел в воскресенье, 16 августа, в Минске. По его мнению, "это совершенно бессмысленная попытка".

Политолог убежден, что Лукашенко уже потерял легитимность в своей стране. Он считает, что все акции в поддержку Лукашенко только добавят "масла в огонь и вызовут дополнительное раздражение". Соловей сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы": "Ощущение, что применять что-либо уже бесполезно. Бывают такие ситуации, когда чаши весов заметно начинают склоняться в одну сторону. Это то, что происходит сейчас в Белоруссии".

Соловей уверен, что белорусский президент  выбрал неверную стратегию действий в сложившейся ситуации. По мнению политолога, Лукашенко "необходимо идти на переговоры с участниками акций протеста". "Надо хитрить, начинать переговорный процесс, Лукашенко надо выходить к обществу и каяться, предлагать какой-то компромисс. То, что он делает по совету технологов, возможно, и российских, это бессмысленно", — считает Соловей.

ИЧ

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