Экс-сотрудник «Беркута» оценил действия силовиков в Белоруссии

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16 августа 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Протесты в Минске. Фото: соцсети

Экс-сотрудник спецподразделения «Беркут» украинского МВД Дмитрий Собына оценил правомерность действий белорусского ОМОНа во время протестов.

«Я не считаю, что сотрудники ОМОНа как-то превышают свою силу», - считает Собына. Он признался, что правоохранителей регулярно провоцируют на силовые ответы. «Ты сдерживаешься раз, два, три, но в конце концов, когда твой товарищ начинает гореть рядом либо когда тебе прямо в рот брызгают газом... Я думаю, что после этого ты вторую щёку уже не подставишь», - поделился Собына.

Он поддержал белорусских коллег-силовиков и понадеялся, что в Белоруссии не повторится украинский сценарий.