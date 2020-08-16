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В Сирии мирные жители погибают от мин

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Сирии мирные жители погибают от мин
Фото: соцсети

На юге провинции Идлиб мирный житель подорвался на мине, оставленной террористами, которые под натиском сирийской арабской армии уже давно отступили в северном направлении. Об этом сообщило сирийское государственное новостное агентство «САНА».

Мина взорвалась в селении Мука в районе Хан-Шейхун. Накануне 4 мирных жителя погибли и 5 получили ранения, также, при взрыве мины в окрестностях селения Ат-Тах вблизи Хан-Шейхуна. В местах где недавно или когда-то шли бои зачастую долгое время сохраняется опасность гибели гражданского населения от мин и других неразорвавшихся боеприпасов.

ША

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