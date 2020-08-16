Греческие ВВС поднялись в воздух для поиска у своих берегов турецких субмарин

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16 августа 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Турецкие подводные лодки активизировали операции у греческого побережья в Эгейском море, и одна из них достигла района возле мыса Сунион, главной туристической точки примерно в 50 км к юго-востоку от Афин, сообщает греческое оборонное издание Army Voice.

Греческий военный вертолет заметил турецкую подводную лодку Тип 209, когда она пересекала пролив Кафирия между островами Эвия и Андрос и приближалась к полуострову Аттика. Были подняты по тревоге противолодочные самолеты ВВС Греции, которые тут же приступили к поиску турецких субмарин в Эгейском море с помощью бортовых гидролокаторов.

Еще одна турецкая подводная лодка была замечена к западу от Родоса греческим фрегатом и еще одна - в районе острова Карпатос.

По оценкам Army Voice, в настоящее время в Эгейском и Средиземном морях действуют от шести до восьми турецких субмарин, пытающихся максимально приблизиться к берегам Греции. 12 августа греческий фрегат «Лемнос» и турецкий фрегат «Кемальрейс» «соприкоснулись» в ходе инцидента возле устья реки Орук-Рейс, оба корабля в том районе занимались патрулированием. По мнению экспертов Анкара и Афины как никогда близки к развязыванию войны.

Греция обвинила в бездействии - Евросоюз, в целом, и Германию, в частности. Пока только Франция выразила готовность оказать помощь Греции в противостоянии с Турцией.