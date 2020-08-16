Ракетному обстрелу подверглась американская база в Ираке
16 августа 2020, 14:11[ «Аргументы Недели» ]
Две ракеты упали на иракскую военную базу «Таджи» в субботу. Там размещены войска коалиции, возглавляемой США именно по ним был открыт огонь. Сведений о пострадавших – нет. Данную информацию распространило, местное новостное агентство со ссылкой на Минобороны Ирака.
Военная база «Кэмп Таджи», расположена к северу от Багдада( столица Ирака), на ней на протяжение долгого времени размещены войска США и коалиции. Этот военный объект неоднократно подвергался ракетным обстрелам. Самым губительным стал огневой налет 11 марта. Тогда по базе «Таджи» было выпущено несколько десятков ракет, в результате чего два гражданина США и один гражданин Великобритании погибли, а еще 14 получили ранения. Спецслужбы и военные США обвиняют в нападениях проиранские мусульманские шиитские группировки, в том числе и формирование - «Катаиб Хезболла».
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