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Лукашенко появился на митинге

, 14:14 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Лукашенко появился на митинге
Лукашенко на митинге на скришоте youtube-видео

Президент Белоруссии вышел на трибуну на митинге на площади Свободы в Минске. Там проходит акцию в поддержку Александра Лукашенко.

Акция в поддержку Александра Лукашенко получила одновременно ожидаемый и неожиданный поворот. На трибуне появился непосредственно сам президент Белоруссии.

«Я не сторонник митингов», — произнес Александр Лукашенко с трибуны.

Он поблагодарил своих сторонников за поддержку. Он перечислил риски, которые стоят перед страной. А потом заочно обратился к оппозиционерам.

В этот самый момент к площади Свободы движутся колонны оппозиционеров. У них назначен марш именно от площади Свободы.

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