КНР и Россия намерены провести совместные испытания вакцины от коронавируса
16 августа 2020, 14:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Днем в воскресенье, 16 августа, стало известно, что специалисты из Китая и России намерены провести совместные клинические испытания вакцины от заболевания, которое вызывает коронавирус нового типа.
Глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, академик Чжун Наньшань отметил, что есть очень много вещей, которым российские и китайские ученые могут научиться друг у друга.
Академик уточнил, что смертность заболевания от COVID-19 в России очень низкая, а Китай в свою очередь имеет уникальный опыт борьбы с пандемией, в частности, в сфере лечения болезни при помощи традиционной китайской медицины. Чжун Наньшань также заметил, что российские исследования и разработки в области создания вакцины от COVID-19 продвигаются быстрыми темпами.
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