КНР и Россия намерены провести совместные испытания вакцины от коронавируса

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16 августа 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лаборатория, Cover Images/Keystone Press Agency

Днем в воскресенье, 16 августа, стало известно, что специалисты из Китая и России намерены провести совместные клинические испытания вакцины от заболевания, которое вызывает коронавирус нового типа.

Глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, академик Чжун Наньшань отметил, что есть очень много вещей, которым российские и китайские ученые могут научиться друг у друга.

Академик уточнил, что смертность заболевания от COVID-19 в России очень низкая, а Китай в свою очередь имеет уникальный опыт борьбы с пандемией, в частности, в сфере лечения болезни при помощи традиционной китайской медицины. Чжун Наньшань также заметил, что российские исследования и разработки в области создания вакцины от COVID-19 продвигаются быстрыми темпами.