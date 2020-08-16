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Против американцев и союзных им отрядов оппозиции разгорается партизанская война на востоке Сирии

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Против американцев и союзных им отрядов оппозиции разгорается партизанская война на востоке Сирии
Фото: соцсети

Боевики проамериканской повстанческой группировки «Касад» подверглись нападению неизвестных в поселке Ас-Сур на севере провинции Дейр-эз-Зор, сообщило сирийское государственное агентство «САНА» со ссылкой на местные источники.

Неизвестная группа партизан обстреляла из автоматического оружия блокпост «Касад» вблизи зернохранилища неподалеку от поселка Ас-Сур. Данных о погибших и раненых пока нет.

Ранее, в другом месте было совершено такое же нападение. Неизвестное формирование атаковало посты группировки «Касад» в лагере «Аль-Холь», который расположен на восток от города Хасака. Тогда потери проамериканских боевиков составили 11 человек убитыми и ранеными.

ША

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