Против американцев и союзных им отрядов оппозиции разгорается партизанская война на востоке Сирии
16 августа 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]
Боевики проамериканской повстанческой группировки «Касад» подверглись нападению неизвестных в поселке Ас-Сур на севере провинции Дейр-эз-Зор, сообщило сирийское государственное агентство «САНА» со ссылкой на местные источники.
Неизвестная группа партизан обстреляла из автоматического оружия блокпост «Касад» вблизи зернохранилища неподалеку от поселка Ас-Сур. Данных о погибших и раненых пока нет.
Ранее, в другом месте было совершено такое же нападение. Неизвестное формирование атаковало посты группировки «Касад» в лагере «Аль-Холь», который расположен на восток от города Хасака. Тогда потери проамериканских боевиков составили 11 человек убитыми и ранеными.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.