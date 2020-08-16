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Колонны оппозиционеров стягиваются к митингу в поддержку Лукашенко

, 13:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Колонны оппозиционеров стягиваются к митингу в поддержку Лукашенко
скриншот видео трансляции митинга в поддержку Лукашенко

На площади Свободы проходит митинг в поддержку президента Белоруссии. Туда же стягиваются колонны противников Александра Лукашенко.

На площади Свободы уже собралась многотысячная толпа. Люди держат государственные флаги республики Беларусь. Они выступают за Александра Лукашенко.

Тем временем к месту проведения этой акции уже стягиваются толпы оппозиционно настроенных граждан. Они держат бело-красные флаги.

В два часа оппозиционеры планируют начать шествие от той же площади Свободы. Пока ситуация спокойна. Но может начаться конфликт, если оппозиционерам не понравятся лозунги, которые выкрикиваются на митинге в поддержку Александра Лукашенко.

 

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