Колонны оппозиционеров стягиваются к митингу в поддержку Лукашенко
16 августа 2020, 13:49[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
На площади Свободы проходит митинг в поддержку президента Белоруссии. Туда же стягиваются колонны противников Александра Лукашенко.
На площади Свободы уже собралась многотысячная толпа. Люди держат государственные флаги республики Беларусь. Они выступают за Александра Лукашенко.
Тем временем к месту проведения этой акции уже стягиваются толпы оппозиционно настроенных граждан. Они держат бело-красные флаги.
В два часа оппозиционеры планируют начать шествие от той же площади Свободы. Пока ситуация спокойна. Но может начаться конфликт, если оппозиционерам не понравятся лозунги, которые выкрикиваются на митинге в поддержку Александра Лукашенко.
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