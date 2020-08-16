В Британии уничижительно назвали Путина и Лукашенко

Газета the Guardian позволила себе уничижительные интонации в адрес президентов России и Белоруссии. Статья была посвящена происходящему в Минске. И британцы назвали глав государств «мэнами».
Уничижительные интонации британское СМИ позволило себе в пересказе официального пресс-релиза. Он был упомянут в самом начале публикации. Публикация посвящена тому, что президент Белоруссии попросил помощи у российского лидера.
«Лукашенко апеллировал к внутреннему страху российского президента перед революцией у себя дома и предположил, что если его режим падет, то и Путин окажется в опасности», — рассказала газета.
Потом автор статьи процитировал релиз, в котором поясняется, что проблемы будут решены в ближайшее время. И после этого ремарка: «Говорится в кремлевской стенограмме телефонного разговора между двумя мужчинами».
Эта характеристика — «мужчины» — торчит в тексте, как гвоздь в седлушке стула. Она непозволительна, когда речь идет о главах государств, потому что выглядит, как попытка принизить статус политиков.