В Британии уничижительно назвали Путина и Лукашенко

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16 августа 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Мужчина по имени Борис Джонсон апплодирует врачам на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Газета the Guardian позволила себе уничижительные интонации в адрес президентов России и Белоруссии. Статья была посвящена происходящему в Минске. И британцы назвали глав государств «мэнами».

Уничижительные интонации британское СМИ позволило себе в пересказе официального пресс-релиза. Он был упомянут в самом начале публикации. Публикация посвящена тому, что президент Белоруссии попросил помощи у российского лидера.

«Лукашенко апеллировал к внутреннему страху российского президента перед революцией у себя дома и предположил, что если его режим падет, то и Путин окажется в опасности», — рассказала газета.

Потом автор статьи процитировал релиз, в котором поясняется, что проблемы будут решены в ближайшее время. И после этого ремарка: «Говорится в кремлевской стенограмме телефонного разговора между двумя мужчинами».

Эта характеристика — «мужчины» — торчит в тексте, как гвоздь в седлушке стула. Она непозволительна, когда речь идет о главах государств, потому что выглядит, как попытка принизить статус политиков.