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Бойцы ОМОНа замечены при входе в здание государственной Белтелерадиокомпании в Минске

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Бойцы ОМОНа замечены при входе в здание государственной Белтелерадиокомпании в Минске
Белоруссия, Жодино, фото из соцсети

Бойцы ОМОНа в субботу, 15 августа, вечером замечены при входе в здание государственной Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы, в Минске. РБК со ссылкой на своего корреспондента в белорусской столице передает, что к зданию телерадиокомпании приехала колонна автобусов, фургонов и автозаков с силовиками.

Портал Tut.by опубликовал видеозапись, как шестеро ОМОНовцев заходят в здание.

Недавно в Белтелерадиокомпании прошла встреча сотрудников с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Журналисты рассказали, что на встрече, среди разных вопросов, поднимали вопрос освещения протестов после выборов в Белоруссии, когда тысячи людей были задержаны.
По мнению одних, на встрече удалось найти компромисс, другие утверждают, что представители власти высказались за необходимость провести еще одну встречу по вопросам освещения событий в стране. Несколько человек сообщили журналистам, что приняли решение об увольнении из Белтелерадиокомпании.

РИА новости сообщает о появлении бело-красно-белого флага белорусской оппозиции на входе в здание Белтелерадиокомпании.

ИЧ

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