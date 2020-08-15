Чулпан Хаматова, «Би-2» и Диана Арбенина выступили против насилия над протестующими в Беларуси

Известные артисты и музыканты продолжают выступать в поддержку белорусского народа. Чулпан Хаматова, рок-группа «Би-2» и Диана Арбенина опубликовали обращения по поводу ситуации в Беларуси на своих страницах в Instagram.
Чулпан Хаматова обратилась к белорусским силовикам:
«Несколько дней с волнением и надеждой слежу за тем, что происходит в БелАруси.
Восхищаюсь бесстрашием людей, которые находят в себе мужество отстаивать самые базовые права и свободы.
Мне очень страшно от того, какой опасности они себя подвергают.
Мне больно видеть с какой жестокостью существа
в форме, защищённые оружием, бронежилетами и касками убивают и избивают беззащитных. Я верю, что под касками есть люди.
Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь.
У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха.
Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет.
Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови»
В поддержку протестующих в Беларуси выступила и группа «Би-2»:
«Мы не можем без боли смотреть на происходящее в родной Беларуси. Мы просим прекратить насилие против мирного народа».
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Мы не можем без боли смотреть на происходящее в родной Беларуси. Мы просим прекратить насилие против мирного народа.
Диана Арбенина на своей страничке в Instagram призвала белорусов быть аккуратными и беречь себя.
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