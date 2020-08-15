Минобороны Белоруссии назвало «фейком» сообщения о прибытии «сербских наемников» в страну

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15 августа 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

танки, учения, фото с сайта Минобороны Белоруссии

Министерство обороны Белоруссии назвало «очередным фейком» появившиеся в социальных сетях сообщения о присутствии «сербских наемников» на территории республики.

Министерство обороны давало ранее информацию о том, что в рамках Армейских международных игр - 2020 Беларусь примет на своей территории 3 конкурса: "Уверенный прием", "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда".

В одном из них – конкурсе "Снайперский рубеж", - который пройдёт в Бресте, принимает участие в том числе сборная Вооруженных Сил Сербии.



К месту проведения конкурса прибыла также команда из Армении.

В настоящий момент команды находятся на полигоне под Брестом, готовятся к международным стартам.



В ведомстве уточнили, что участники сербской команды военных прибыли в Белоруссию 10 августа.

«Очередной фейк от телеграмм-каналов о "сербских наемниках", замеченных в Белоруссии»,— прокомментировали слухи в соцетях о присутствии «сербских наемников».