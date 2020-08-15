Директор Минского завода колесных тягачей признал поражение Лукашенко на выборах
15 августа 2020, 20:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Директор Минского завода колесных тягачей (МКЗТ, Volat) Алексей Римашевский в субботу на встрече с работниками предприятия признал поражение Александра Лукашенко на недавних выборах президента.
Сам Римашевский сообщил, что лично он проголосовал за Лукашенко. В ответ заводчане возмутились и начали призывать назначенного в январе директора: "Уходи". Директор Volat заявил, что избиратели имеют право на альтернативную точку зрения. "Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство", - отметил директор завода, и раздались аплодисменты. Римашевский объяснил свой выбор: "объясняю, почему: потому, что оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал. Но я признаю, что он их не выиграл".
Ранее Лукашенко обещал на фоне забастовок посетить этот завод и ответить на вопросы о ситуации в стране.
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