Родственники официально узнали о смерти Александра Вихора после его задержания на протестах в Гомеле

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15 августа 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Вихора, фото из соцсети

Родственники жителя Гомеля Александра Вихора получили свидетельство о его смерти сегодня, 15 августа. Причина смерти 25-летнего парня, задержанного вечером 9 августа в Гомеле по пути на свидание с девушкой, не указана.

В официальном документе написано: «Причина смерти выясняется».

Белорусские СМИ пишут, что парня задержали правоохранители и посадили в автозак. У Александра имелись проблемы с сердцем. Молодой человек пожаловался на плохое самочувствие, но ОМОН не обратил внимания на жалобу. Два дня родители не знали, где их Саша. Когда приехала скорая помощь, было уже поздно. Он умер 11 августа.

Родные Александра Вихоры потребовали возбуждения уголовного дела по факту смерти сына, сообщает издание TUT.by. Но, по версии Следственного комитета, молодой человек принял активное участие в несанкционированном митинге, за что получил 10 суток. Находясь под арестом, он заболел и умер. При первичном осмотре не было обнаружено никаких видимых следов, которые могли бы стать причиной смерти.

Александр Вихор стал вторым жителем Белоруссии, смерть которого была официально подтверждена во время акций протеста после выборов президента. 10 августа в Минске умер Александр Тарайковский.