Руководство Белоруссии он никому не отдаст, «ситуацию удержит». Лукашенко провел стратегическое совещание в Минобороны

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15 августа 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко провёл совещание стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии. Чиновники обсуждали ситуацию в стране, митинги протеста и реакцию международного сообщества.

Как говорят в окружении "батьки", после разговора с Путиным он держит себя увереннее. Коротко о том, что сказал:

— У Белоруссии есть своё правительство, которое уже сформировано, а "странам, которые сейчас пытаются выступать посредниками, нужно в первую очередь навести порядок у себя".

— Руководство Белоруссии он никому не отдаст, "ситуацию удержит".

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", – цитирует Лукашенко БелТА.

— "Военные имеют достаточные ресурсы для обеспечения защиты своих семей и безопасности в стране"

— "Хотите повоевать — пожалуйста, но мужики с мужиками, не надо вперёд выставлять девчонок"

"Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться – пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей". – сказал он.

Только как Лукашенко представляет себе драку безоружных "мужиков" с вооруженными военными?