Командир «эскадрона смерти»: кто отдавал приказы силовикам во время разгона акции протеста в Минске

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15 августа 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

10 августа в Минске во время разгона акции протеста против итогов выборов президента Беларуси был замечен бывший командир спецназа Дмитрий Павличенко. Именно с его появлением связывают особую жестокость силовиков в отношении участников этого митинга с применением светошумовых гранат.

В последний раз взрывы светошумовых гранат гремели в Минске 14 лет назад. 25 марта 2006 года был шестой день после очередных выборов Лукашенко. За это время минчане успели провести многотысячный митинг на Октябрьской площади и установить там палаточный городок. Когда митингующие решили пройти колонной с требованиями об освобождении арестованных, их встретил строй спецназа, которым командовал Дмитрий Павличенко. Именно он отдал приказ взрывать светошумовые гранаты и применять газ. С тех пор в Минске подобного не повторялось до событий августа 2020 года, несмотря на множество проведенных за это время акций протеста.

Военные рассказывали, что Дмитрия Павличенко в спецназе уважали, поскольку он «завоевывал авторитет личным примером». Он был лучшим в стрельбе и первым при проведении марш-бросков. Рассказывают, что в середине девяностых во время плановых занятий Павличенко выполнял спуск по зданию и спикировал с высоты третьего этажа вниз головой. Череп треснул надвое, скрепили скобами, вставили металлическую пластину. Говорят, что после этого события Дмитрий Павличенко умудрился сдать на «краповый берет» и своим заново собранным черепом продолжал разбивать кирпичи.

Известен этот командир и в связи с другими событиями. В Беларуси Дмитрия Павличенко подозревают в создании «эскадрона смерти», который в 1999-2000 годах ликвидировал политических оппонентов Александра Лукашенко. Приказы ему отдавали бывшие глава совбеза Виктор Шейман и министр внутренних дел Юрий Сиваков.

В 1999 году практически бесследно исчезли экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, а также бывший глава Центризбиркома Виктор Гончар вместе со своим другом Анатолием Красовским. Летом 2000 года по дороге в аэропорт пропал оператор Дмитрий Завадский, чья машина чудесным образом доехала до места назначения без водителя и отпечатков пальцев. Самого Дмитрия так и не нашли.

В ноябре 2000 года начальник криминальной милиции МВД Николай Лопатик подал на имя нового министра Владимира Наумова рапорт:

«Докладываю вам о том, что мною получена информация следующего содержания. В апреле 1999 года Шейман В. В. дал указание министру внутренних дел Сивакову Ю. Л. допустить в СИЗО № 1 ГУВД Мингорисполкома командира СОБР Павличенко во время исполнения процедуры расстрела приговоренного к этой мере наказания и последующих действий по его захоронению.

Сиваков Ю. Л. данное указание передал начальнику СИЗО Алкаеву О. Л. Павличенко к процедуре был допущен. 6 мая 1999 года Шейман В. В. дал указание Сивакову Ю. Л. выдать пистолет, которым приводится в исполнение приговор о смертной казни, Павличенко. Сиваков дал указание Алкаеву выдать хранящийся у него пистолет Павличенко, что Алкаев и исполнил. В данное время Шейман В. В. дал указание Павличенко физически уничтожить бывшего министра внутренних дел Захаренко Ю. Н.

Информационное обеспечение местонахождения Захаренко Павличенко было обеспечено спецподразделением Васильченко Н. В., задание на которое ему также дал Шейман В. В. через своих сотрудников. Акция захвата и последующего уничтожения Захаренко была произведена Павличенко, командиром роты СОБР, командиром первой роты спецназа в/ч и четырьмя его бойцами».

Павличенко задержали. В постановлении было написано: «В материалах оперативной разработки имеются достоверные данные о том, что Павличенко Дмитрий Валерьевич является организатором и руководителем преступной группы, занимающейся похищениями и физическим устранением граждан».

Спустя всего лишь несколько часов после задержания, он был освобожден без всякого постановления. Оказалось, что это было сделано по устному приказу Александра Лукашенко. В этом признался сам президент Беларуси летом 2010 года во время интервью, которое он дал профессору Редфордского университета Григорию Иоффе. К этому моменту Дмитрий Павличенко уже полтора года ходил в отставниках. Будучи женатым на прапорщике Наталье Павличенко, он закрутил роман с молодой юристкой, но потом, запутавшись в женщинах, запил и перестал появляться на службе.

В 2008 году его понизили в должности - он стал заместителем командира корпуса охраны общественного порядка внутренних войск МВД по боевой подготовке, а через полгода и вовсе отправили в отставку. Известно также, что в середине 2000-х Русская православная церковь наградила Дмитрия Павличенко орденом Святого равноапостольного князя Владимира за участие в строительстве церкви на территории части № 3214 спецназа внутренних войск.