Сто человек - стипендиаты, лауреаты и дипломанты фонда президента Белоруссии отказались от своих званий и привилегий
15 августа 2020, 15:34[ «Аргументы Недели» ]
Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от званий и привилегий. В обще сложности 100 человек.
«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан. Мы заявляем: нам стыдно нести это звание», - заявили они.
Отказавшиеся от наград отметили, что «белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране», в которой «царит атмосфера негодования и страха», а результаты выборов президента «вызывают сомнения у большинства белорусских граждан».
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