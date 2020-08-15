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Сто человек - стипендиаты, лауреаты и дипломанты фонда президента Белоруссии отказались от своих званий и привилегий

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Сто человек - стипендиаты, лауреаты и дипломанты фонда президента Белоруссии отказались от своих званий и привилегий

Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от званий и привилегий. В обще сложности 100 человек.

«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан. Мы заявляем: нам стыдно нести это звание», - заявили они.

Отказавшиеся от наград отметили, что «белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране», в которой «царит атмосфера негодования и страха», а результаты выборов президента «вызывают сомнения у большинства белорусских граждан».

БИ
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