Багдадский аэропорт вновь подвергся ракетному обстрелу

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15 августа 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Иракская служба безопасности подтвердила СМИ , что три реактивных снаряда упали в районе международного аэропорта Багдада без каких-либо жертв. Об этом сообщают центральные арабские СМИ.

«Три ракеты «Катюша» упали в районе международного аэропорта Багдада, без значительных потерь», - заявил представитель иракской службы безопасности. «Снаряды была запущены из района Радвания, к югу от Багдада», - добавил он. Обстрел произошел в пятницу, праздничный день для мусульман. Пока, ни одна из организации не взяла на себя ответственность за содеянное. Спецслужбы США подозревают в диверсии иракские шиитские вооруженные формирования.