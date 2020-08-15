«Мы выступаем не за Лукашенко, а за страну», капитан сборной Беларуси по футболу не будет пропускать матчи из-за протестов

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15 августа 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Капитан сборной Беларуси по футболу Александр Мартынович не будет пропускать матчи из-за ситуации в стране. При этом рассказал, что понимает отказ форварда команды Ильи Шкурина ехать в сборную, «пока действует режим Лукашенко».

«В любом случае он как посчитал нужным, так и поступил. Но мы всё-таки выступаем не за конкретно Александра Григорьевича, а за страну, за людей, в том числе за тех людей, которые выходят и хотят перемен. Он принял такое решение, он имеет право. Но что касается меня, я поеду, потому что мы играем за страну и за людей, которые в ней живут», - цитирует спортсмена издание "Подъем".

Мартынович добавил, что поддерживает мирные протесты в Беларуси. «Я, конечно, очень переживаю за людей, которые находятся в Беларуси. Они хотят перемен, честных выборов, поэтому они выходят на мирные протесты, и очень бы хотелось, чтобы силовые структуры не применяли никаких действий к людям, которые просто высказывают своё мнение», - отметил футболист.