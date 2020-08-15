Тысячи людей пришли проститься с погибшим во время акции протеста в Минске Александром Тарайковским

Аргументы Недели → В мире 13+

15 августа 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

У метро "Пушкинская" в Минске прощаются с погибшим в ходе протестов Александром Тарайковским. Официально МВД Белоруссии сообщило, что в руке у него сработало взрывное устройство.

Но родные и близкие парня уверены, что Александра застрелили и публикуют кадры его смерти в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Якименко (@oleg_sergeevich375) 15 Авг 2020 в 2:07 PDT

Народу проститься с Александром пришло много, местные СМИ называют цифру в 5 тысяч. К месту гибели парня несут цветы, воздушные шарики, плакаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости для 97% (@minsk_live) 15 Авг 2020 в 3:46 PDT