В Сирии на мине подорвались мирные жители

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15 августа 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На юге провинции Идлиб в районе Хан-Шейхун в результате взрыва мины, оставленной террористическими группировками в окрестностях селения Ат-Тах, 4 мирных жителя погибли и еще 5 получили ранения. Сообщает сирийское новостное агентство «САНА».

Дамаск информирует, что мина взорвалась в тот момент, когда жители собирали фисташки, погибли 4 из них и еще 5 ранены, 2 находятся в тяжелом состоянии. Получившие ранения были доставлены в государственную больницу города Хама.