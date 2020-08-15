В Сирии на мине подорвались мирные жители

На юге провинции Идлиб в районе Хан-Шейхун в результате взрыва мины, оставленной террористическими группировками в окрестностях селения Ат-Тах, 4 мирных жителя погибли и еще 5 получили ранения. Сообщает сирийское новостное агентство «САНА».
Дамаск информирует, что мина взорвалась в тот момент, когда жители собирали фисташки, погибли 4 из них и еще 5 ранены, 2 находятся в тяжелом состоянии. Получившие ранения были доставлены в государственную больницу города Хама.
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