Турецкие военные занялись грабежом в Сирии

Турецкие солдаты и их союзники из местных исламистских террористических организаций забирают урожай пшеницы и имущество жителей в провинциях Ракка и Хасаке и переправляют награбленное через посредников на турецкую территорию. Сообщает государственное сирийское новостное агентство «САНА».
Дамаск, ссылаясь на своих информаторов на местах заявил, что турецкие оккупанты и террористические наемники похитили урожай пшеницы, деньги и имущество жителей в районе Тель-Абьяд на севере провинции Ракка и перевезли награбленное на территорию Турции. А подвергшихся грабежам мирных жителей выселили из их домов.
На севере провинции Хасаке в районах Рас Аль-Айн, Тель-Тамр и Абу-Расейн турки и протурецкие повстанцы похитили кабели электрических сетей, а также большое количество труб ирригационных систем.
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