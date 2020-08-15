Турецкие военные занялись грабежом в Сирии

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15 августа 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Турецкие солдаты и их союзники из местных исламистских террористических организаций забирают урожай пшеницы и имущество жителей в провинциях Ракка и Хасаке и переправляют награбленное через посредников на турецкую территорию. Сообщает государственное сирийское новостное агентство «САНА».

Дамаск, ссылаясь на своих информаторов на местах заявил, что турецкие оккупанты и террористические наемники похитили урожай пшеницы, деньги и имущество жителей в районе Тель-Абьяд на севере провинции Ракка и перевезли награбленное на территорию Турции. А подвергшихся грабежам мирных жителей выселили из их домов.

На севере провинции Хасаке в районах Рас Аль-Айн, Тель-Тамр и Абу-Расейн турки и протурецкие повстанцы похитили кабели электрических сетей, а также большое количество труб ирригационных систем.