Маразмы недели: «оскорбинка» от Лукашенко, польские русофобы-«нейтрализаторы» и в Европу с укролатиницей

Аргументы Недели → В мире 13+

17 августа 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, на вотчине которого почти неделю «пылают станицы», призвал всех протестующих «по хорошему» устроиться на работу, охарактеризовав участников уличных протестов «безработными людьми с криминальным прошлым». Это он озвучил, когда по стране далеко не тихой поступью прокатилась волна забастовок, к которым присоединились работники ряда крупных предприятий Белоруссии. А накануне всех протестующих Батька и вовсе назвал обкуренными и пьяными. Мы ни в коей мере не поддерживаем «беломайданщиков», но, тем не менее, возникает закономерный вопрос: неужели десятки тысяч людей, высыпавших на улицы и площади белорусских городов, являются «безработными укуренными и пьяными уголовниками»? Какова же тогда криминальная статистика в РБ, и, собственно, как там обстоят дела с безработицей? Впрочем, протестующие не пожелали проглотить Батькину «оскорбинку».

Протестующие против Лукашенко

Что-то подсказывает: Батьке никак нельзя было накалять и без того накалённую ситуацию, а, наоборот, применить чудеса дипломатии, засунув куда подальше собственное эго, и попытаться нащупать невидимые нити диалога с протестным электоратом. Речь не о переговорах с оппозицией: чем они закончатся - априори понятно. Задача - просто утихомирить толпу, причём, не только дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, но и ласковым словом. А доброе слово, как говорится, и кошке приятно.

Это, как нам показалось, понял даже тупой до кончика хвоста министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который предостерёг белорусские власти, что «отсутствие диалога с народом ведёт к ослаблению страны, и только обостряет внутреннее противостояние». Впрочем, это нам только показалось: в целом заявление Кулебы основано не на печальном опыте развалившейся Украины, а на банальной ненависти к Лукашенко, являющегося в глазах украинцев «агентом Кремля».

Вскоре сам Лукашенко, всё-таки, изъяснился, мол, мы - славяне, а славяне лежачего не бьют: «Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы, все-таки, славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть, должен быть определенный тормоз».

Александр Лукашенко

Тормоз - это то, что в Белоруссии необходимо включить обеим сторонам, поскольку перспектива стать Украиной 2.0, исходя из последних событий, видна настолько отчётливо, что впору задуматься, тщательно проанализировав ошибки неразумного соседа.

Тем временем, политический истэблишмент соседней страны не только пристально наблюдает за развитием ситуации у сябров, но и по мере возможности напрягает свои извилины на предмет разного рода советов и прогнозов. Так, украинский патриот грузинского происхождения Михаил Саакашвили, участвовавший в подготовке и организации двух «цветных революций» на Украине, а сейчас праздно шатающийся на территории незалежной в статусах различных клерков, пообещал белорусским мятежникам не только приоритет над Россией, но и «имперское будущее».

Михаил Саакашвили

«Ровно через год Беларусь будет посылать гуманитарную помощь в Россию. Запомните этот твит», - написал жеватель галстуков в соцсети, намекнув, что после победы белорусской демократии страна вмиг разбогатеет и станет процветающей. Подобное грузинский гауляйтер когда-то обещал и Украине: правда, его прогноз сбылся с точностью до наоборот - после «Евромайдана» страна лишилась не только своей территории и суверенитета, но и погрязла в тотальной нищете.

«…После победы Майдана приходит он - условный интервент Саакашвили. И никто вас больше не будет спрашивать, что вы хотите, а чего - нет. Это как законы физики, которые действуют независимо от того, что вы хотите и знаете ли вы их», - прокомментировал прогноз беглого грузинского афериста украинский блогер Александр Скубченко.

На фоне белорусских событий плохо спится и русофобствующим полякам, ожидаемо отыскавшем в происходящем «руку Кремля». Так, депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в эфире Польского радио предложил ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии. «То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, - это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому, что это похоже на наказание меча, а не руки», - заявил он, подчеркнув, что если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся с построением демократии».

Яцек Сариуш-Вольский

«По аналогии с вопросом: «Кому выгодно?» возникает другой логичный вопрос: «Не играет ли Польша одну из ключевых ролей в нынешнем драматическом противостоянии в Белоруссии?», - заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, отметив, что хронические польские русофобы рвут все шаблоны политического евроцинизма.

Тем временем, власти Литвы, Латвии и Польши разработали план выхода Белоруссии из политического кризиса, состоящий из трёх пунктов, каждый из которых грозит санкциями из-за океана.

Что касается Украины, патриоты которой воодушевлённо поддержали «Беломайдан», то она продолжает жить своей стабильно-хуторской жизнью, время от времени пытаясь протаранить лбом всё, что хоть как-то подчёркивает самоидентичность. Например, украинский язык: кстати, он настолько самоидентичен, что на нём не умеют разговаривать даже самые «упоротые» патриоты. Так вот, нынче в незалежной - новый мейнстрим: нужно поменять алфавит для государственного языка, предоставив официальные права латинскому алфавиту, а не «москальской» кириллице, и таким образом сделать шаг в Европу.

С подобным заявлением выступил член правления некой организации «Украинская латинка» Олег Ростовцев - уроженец русскоязычного Днепропетровска. Где, к слову, он известен всем горожанам как директор пресс-центра и член правления еврейской городской общины, а также - член президиума Всеукраинской ассоциации еврейских организаций (Ваад).

Олег Ростовцев

«Латинка должна получить право на легитимное существование, как официально признанный вариант письменного украинского», - заявил Ростовцев.

«Из 13-ти наций кириллицей пользуются только в России, Беларуси, Болгарии и нашей стране. Какие-то славянские страны перешли сугубо на латиницу, Сербия и Черногория на равных правах используют два алфавита. Этим шагом мы хотели бы приблизить Украину к Европе и сделать украинский язык более понятным для иностранцев», - поддержал Ростовцева глава упомянутой «Украинской латинки» Максим Дядик. В быту этот персонаж является мелким предпринимателем, занимающимся пластиковым ширпотребом, и параллельно - лектором так называемого «Открытого университета Майдана» в Киеве.

Вероятно, дела Украины на европейском поприще настолько бесперспективны, что у недоевропейцев остался последний козырь: поменять во благо светлого будущего алфавит. В такие моменты зачастую приходится жалеть, что не существует процедуры замены мозгов, которая, вне сомнения, была бы очень востребованной.