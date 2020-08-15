Принц Гарри и Меган Маркл свой первый особняк в Санта-Барбаре купили у российского олигарха

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15 августа 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Британские СМИ недавно рассказали, что Принц Гарри и Меган Маркл обзавелись в Америке семейным гнездышком, и как оказалось, купили они особняк у российского миллиардера Сергея Гришина.

Экс-совладелец Росевробанка, видимо, решил продавать всю простаивающую недвижимость. В 2015-м он расстался с особняком, в котором снимали культовый фильм «Лицо со шрамом», а теперь и с домом в Монтесито. Герцогам Сассекским он достался по рекордно низкой цене - всего за 14.7 миллионов долларов , вместо изначальных 34. Гришин много раз пытался продать дом за последние годы, а теперь махнул рукой и сбросил цену — как раз когда Меган и Гарри решили перебраться в Санта-Барбару, поближе к Опре Уинфри и Эллен Дедженерес и подальше от папарацци, которые в Лос-Анджелесе заглядывали к ним в окна и делали снимки годовалого сына Арчи.

А между тем Сассексы все еще должны выплатить британским налогоплательщикам 2,4 миллиона евро за ремонт Фрогмор-коттеджа, поэтому первое, что спросила общественность, откуда у экс-членов королевской семьи нашлись деньги на роскошь с шестнадцатью ванными комнатами и бассейном.

Также в особняке есть девять спальных зон, библиотека, офис, спа-салон с саунами, тренажерный зал, игровая комната, кинотеатр. На территории расположен винный погреб и гараж, который помещает пять автомобилей. Во дворе расположен теннисный корт, чайная беседка, бассейн и детский домик. Также на территории особняка находится целый ботанический сад с широкими лужайками, многоярусными розариями, итальянскими кипарисами, лавандой и оливковыми деревьями, сообщает Daily Mail.