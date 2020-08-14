В Алтайском крае исследователи обнаружили чумную бактерию

Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2020, 23:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото:pixabey

Одна из алтайских достопримечательностей, плато Укок, на котором расположены полторы сотни археологических памятников, закрыта для посещения туристов. Специалисты Роспотребнадзора выявили на территории новые участки распространения чумной бактерии.

Этот район Горного Алтая граничит с Монголией, где было зарегистрировано десять случаев заболевания людей чумой. Исследователи рассказали, что опасный микроб может попасть в организм человека через укусы блох и клещей, а также при разделке сурков, на которых охотятся браконьеры.