Из-за угрозы распространения огня людей эвакуируют в пригороде Лос-Анджелеса

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14 августа 2020, 23:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото:pixabey

Крупный природный пожар в пригороде Лос-Анджелеса, благодаря смене направления ветра, повернул в сторону от жилых кварталов. Однако почти 5500 домов всё ещё находятся в зоне высокого риска, и поэтому начата эвакуация.

Всего за несколько часов к северу от Лос-Анджелеса выгорела территория площадью более 1000 гектаров, к востоку от города - свыше 200 гектаров.

Власти отрабатывают версию поджога, поскольку в этом году полыхает там, где полвека ничего не горело. К выходным жара усилится, будет до плюс 38 градусов. Это лето, по оценкам метеорологов, может стать рекордным по температуре за всю историю наблюдений. Волна жары накрыла огромную территорию от Аризоны до штата Вашингтон.