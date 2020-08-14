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Возле дома правительства ОМОН опустил щиты. Девушки бросились обнимать силовиков

, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Возле дома правительства ОМОН опустил щиты. Девушки бросились обнимать силовиков

Колонна мирных демонстрантов дошла до Дома правительства в Минске. Омоновцы, охраняющие по периметру администрацию опустили щиты, люди стали хлопать , а девушки бросились обнимать силовиков.

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Публикация от Ёшкин Крот (@yoshkinkrot)

Кроме того, многочисленные блогеры и просто пользователи сети рассказывают, как белорусы не бросают друг друга в беде. Они бесплатно чинят поломанные ОМОНовцами авто, оказывают психологическую и медицинскую помощь, берут на передержку животных, если хозяев вдруг задержали, и даже сидят с чужими детьми.

БИ

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