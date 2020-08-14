Возле дома правительства ОМОН опустил щиты. Девушки бросились обнимать силовиков

Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Колонна мирных демонстрантов дошла до Дома правительства в Минске. Омоновцы, охраняющие по периметру администрацию опустили щиты, люди стали хлопать , а девушки бросились обнимать силовиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) 14 Авг 2020 в 7:58 PDT

Кроме того, многочисленные блогеры и просто пользователи сети рассказывают, как белорусы не бросают друг друга в беде. Они бесплатно чинят поломанные ОМОНовцами авто, оказывают психологическую и медицинскую помощь, берут на передержку животных, если хозяев вдруг задержали, и даже сидят с чужими детьми.