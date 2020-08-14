Белоруссия снова стала главной темой в Европе

Ситуация в Белоруссии спровоцировала шквал публикаций по всей Европе. Их сотни. Минск затмил даже главную тему последних месяцев — коронавирус.
Еще пару дней назад журналисты сбавляли тон, рассказывая про Белоруссию. Даже немецкий таблоид der Spiegel вышел на редкость (с поправкой на «желтизну») с несильно зашоренной статьей. И снова Минск во главе информационной политики.
Нынешними темами для западных журналистов стали митинги. Теперь они акцентируют внимание на действиях силовиков. Судя по распространяемым в интернете кадрам, белорусские омоновцы действительно перебарщивают. Им как будто, дали карт-бланш на все. Но теперь руководство правоохранительных органов пошло на попятную и даже извнилось за перебор.
Поменялся тон Лукашенко. Он уже не позволяет себе прежних шуточек. Сейчас Евросоюз должен принять решение по санкциям. В немецких и британских газетах уже говорят о том, что усиления санкций, возможно, и не будет. Но они все равно висят дамокловым мечом.