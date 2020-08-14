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Белоруссия снова стала главной темой в Европе

, 18:17 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Белоруссия снова стала главной темой в Европе
протесты против белорусских выборов на фото globallookpress.com/ Attila Husejnow

Ситуация в Белоруссии спровоцировала шквал публикаций по всей Европе. Их сотни. Минск затмил даже главную тему последних месяцев — коронавирус.

Еще пару дней назад журналисты сбавляли тон, рассказывая про Белоруссию. Даже немецкий таблоид der Spiegel вышел на редкость (с поправкой на «желтизну») с несильно зашоренной статьей. И снова Минск во главе информационной политики.

Нынешними темами для западных журналистов стали митинги. Теперь они акцентируют внимание на действиях силовиков. Судя по распространяемым в интернете кадрам, белорусские омоновцы действительно перебарщивают. Им как будто, дали карт-бланш на все. Но теперь руководство правоохранительных органов пошло на попятную и даже извнилось за перебор.

Поменялся тон Лукашенко. Он уже не позволяет себе прежних шуточек. Сейчас Евросоюз должен принять решение по санкциям. В немецких и британских газетах уже говорят о том, что усиления санкций, возможно, и не будет. Но они все равно висят дамокловым мечом.

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