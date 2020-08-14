В результате оползней в Непале погибли 16 человек

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14 августа 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

наводнение в Непале, Skanda Gautam/ZUMAPRESS.com

В Непале по меньшей мере 16 человек стали жертвами оползней, которые были вызваны сильными ливнями. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 14 августа, в министерстве внутренних дел страны.

Ранее стало известно, что из-за разгула стихии в районе Синдхупалчок, который находится в центральной части Непала, погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере 38 граждан пропали без вести. В общей сложности под завалами оказались около 30 жилых домов.

Отмечается также, что оползень унес жизни еще шестерых человек в районе Каликот на западе Непала.