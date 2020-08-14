ОМОН… Как много в этом звуке для протестующих слилось

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14 августа 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

ОМОН

События, происходящие в Белоруссии, интересны, в том числе, и тем, что, пожалуй, впервые на постсоветском пространстве был дан жёсткий физический отпор протестующим. Белорусский ОМОН стал «страшилкой», а по сути подавленный им мятеж приобрёл новые формы очертания. «АН» - о силовой составляющей белорусского мятежа.

Несмотря на то, что в ходе массовых протестов в Белоруссии был отключен интернет, и журналисты не имели возможности полноценно освещать события, фото и видео материалов о происходящем - более чем предостаточно. С особой ненавистью протестующие белорусы ополчились на правоохранителей, которые жёстко «метелили» многочисленную толпу, разрозненные компании и даже людей, передвигающихся поодиночке. Последнее, вероятнее всего, было перебором, но, с учётом понятия «подозрительные личности», всё же, имеет право на существование. Если рассмотреть эту ситуацию с одной стороны, то очевидно, что ОМОН, СОБР и другие подразделения белорусских силовиков поступили абсолютно правильно, поскольку именно в их обязанности входит подавление мятежа. К тому же, аналогично в подобных случаях действуют и их западные коллеги (а иногда и более жёстче). С другой стороны, довольно непривычно наблюдать, как некогда тихую и спокойную Белоруссию постигла эпическая бойня, в ходе которой силовики продемонстрировали недюжинную подготовку и сноровку. Впрочем, на этот счёт мнения разделились. Сами протестующие называют ОМОНовцев (на данный момент это является обобщающей аббревиатурой для всех белорусских силовиков) не иначе как «фашистами» и «карателями», им вторит коллективный Запад, выражая обеспокоенность по поводу насилия (что, собственно, не удивляет), а украинские «антимайданщики», ехидно потирая руки, восхищаются, мол, на то, как белорусские силовики лупят «майдаунов», можно смотреть вечно…Что же касается России, то, судя по высказываниям, многие не столько восхищены, сколько удивлены жёсткими действиями силовиков.

«Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня. Мы, естественно, не поддерживаем полицейский произвол, но видно, что тактика, схема работает», - к примеру, заявила российская телеведущая Ольга Скабеева.

Старо, как мир: против лома нет приёма, окромя другого лома. Белорусы же оказались не подготовленными к столь полномасштабной битве, по причине чего, несмотря на наличие «коктейлей Молотова» и разного рода подручных средств, силовое противостояние они проиграли. Ну, не нашлось другого лома! Собственно, это и побудило координаторов протеста сменить тактику, инициировав хороводы «цепей солидарности» и забастовки на предприятиях.

Но вернёмся к силовикам, ставшими для протестного электората «антигероями» последних дней. Они, выполнявшие на острие атаки приказ, попали в прицел народного гнева. Поэтому вокруг «живодёров в форме» (так их «ласково» именуют в оппозиционных пабликах) немало, мягко говоря, вымыслов. А, точнее, фейков и провокаций, разжигающих и без того ярко сверкающее пламя белорусского бунта.

Так, задержанный в Минске (и спустя сутки освобожденный) журналист российского издания Znak.com Никита Телиженко опубликовал цитату, якобы принадлежащую белорусскому СОБРовцу: «Была великая страна - Советский Союз, и из-за таких пид*ров, как вы, она погибла. Потому что никто вас вовремя на место не поставил. Если вы, РФ, думаете, что вы сюда свою Тихановскую внедрили, она вам мозги запудрила, то знайте, что второй Украины у вас не получится, мы не дадим, чтобы Белоруссия стала частью России».

Разумеется, мы не можем подтвердить её подлинность и достоверность. Но в российском интернет-сегменте тот час же прокатилась волна негодования, мол, как же так? Получается, белорусские идеологи «впаривают» своим силовикам, что инициатором протестов является Россия, внедрившая Тихановскую для захвата Белоруссии? Окончательное же «блюдо», приготовленное не без участия самого Лукашенко, и вовсе представляет собой некую ядовитую смесь: в его «ингредиенты» входят арестованные российские ЧОПовцы, коих по недоразумению окрестили «боевиками ЧВК «Вагнер» (и о судьбе которых, кстати, мало что известно), и задержанные (а затем выдворенные из страны) российские журналисты.

«Жёсткость белорусских силовиков с точки зрения гуманизма даже как-то глупо комментировать. А вот с точки зрения логики и целеполагания - очень даже интересно. «Зачем такая жестокость?» - удивляются коллеги - даже те, кто поддерживает Лукашенко. Ну, как же, братцы. В предотвращении революции что главное? Чтобы силовики не перешли на сторону протеста. А как же они теперь перейдут на сторону протеста, когда им дали карт-бланш мочить всё, что движется, и они с наслаждением это делают. После такой вечеринки победивший протест снёс бы головы всем погонам поголовно. Поэтому на его сторону они никогда не перейдут. Нельзя заигрывать одновременно с силовиками и с демократической общественностью. Рано или поздно придётся выбирать. Батька глупый, глупый, а не дурак», - отмечает главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Тем временем, белорусские оппозиционные телеграмеры активно «расшаривают» некий «нетипичный флешмоб», в процессе которого якобы действующие силовики уничтожают на камеры свою форму и награды: сжигают, выбрасывают в мусорные контейнеры или же просто топчут ногами. Выглядит это примерно так:

Флешмоб в Белоруссии

Примечательно, что все «короткометражки» имеют один и тот же логотип «NEXTA»: это телеграм-канал, координирующий всю информационную составляющую белорусских протестов. А вот имели ли отношение парни, произносящие на видео «Мне стыдно, что я служил в спецназе!» хоть какое-то отношение к спецназу - тайна сия есть. «Пиплу» преподносится, что «сознательные» силовики из разных уголков страны независимо друг от друга «рвут рубахи» за светлое европейское будущее с Тихановской. Или ещё с кем-то. Неважно, лишь бы не с Лукашенко. Выглядит умилительно, но абсолютно неубедительно.

«Когда я вижу офицера, бросающего свои знаки отличия в мусорный бак, я знаю точно: этому источнику верить нельзя больше никогда. Потому что так бывает только в больном воображении незрелых политтехнологов. Ни один настоящий офицер ни в одной достойной стране мира никогда не надругается над своим мундиром! Он либо застрелится, либо просто тихо уйдет. Лукашенко муд*к и дни его сочтены в среднесрочной перспективе. Но вот этим дерьмом нас, пожалуйста, кормить тоже не надо. Nexta - блок», - объясняет телеграм-канал «Соколов-Митрич-Иногда».

Что-то подсказывает: активно раскручиваемое утверждение о том, что «белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет», - это не что иное, как вымышленный проект многогранного революционного цикла «Змагар Пикчерс представляет».

А вот случаи «тихих» увольнений из силовых органов в РБ действительно есть. По информации белорусских источников «АН», они единичны, и носят преимущественно личный характер, как-то: в небольших городах, где многие жители знают друг друга, к родственникам «служивых» приходят «гонцы», на пальцах объясняющие, что член их семьи - преступник, участвующий в разгонах и убийствах протестующих. И некоторые парни «сдаются»: им ведь там жить!

Как показала судебная практика, за это их не наказывают. Так, 13 июня Полоцкий суд оправдал капитана милиции Егора Емельянова, уволившегося со службы, чтобы не участвовать в разгоне протестующих. «Судья сказал, что не видит в моих действиях состава правонарушения. Никаких угроз с чьей-либо стороны в мой адрес не было», - рассказал экс-капитан после судебного заседания.

Публичное раскаяние главы МВД РБ Юрия Караева, извинившегося в эфире телеканала перед теми, кто случайно «попал под раздачу», ожидаемо не произвело на протестующих никакого впечатления. «Конечно же, в очередную ложь властей с экранов телевидения о прекращении насилия никто не поверит. Протесты охватили всю Беларусь!.. Мы начинаем полномасштабную кампанию по сбору информации о преступлениях силовиков для международного трибунала», - сообщает «NEXTA» .

Отметим, что ряд белорусских источников сходятся в едином мнении: в течение этих дней была лишь «обоюдная разминка». Главное в Белоруссии (и вокруг неё в мире) начнётся после официального объявления Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Итак, 14 августа ЦИК РБ объявил окончательные итоги, согласно которым Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Тихановская - 10,12%. Почему-то вспоминается нетленное булгаковское «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила, так что заседание не состоится». Впрочем, закупаем попкорн: судя по всему, Беларусь головного мозга - это надолго.

