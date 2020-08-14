У Трампа появились серьёзные разногласия с министром обороны

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14 августа 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Американский президент Дональд Трамп планирует избавиться от министра обороны Марка Экспера. Планируемая отставка состоится в ноябре. Трамп не желает видеть в своём окружении чиновников, которые не соглашаются с ним и имеют противоположные точки зрения.



Разногласия начались после того, как глава военного ведомства отказался от участия в разгонах митингов, связанных со смертью в поддержку Джорджа Флойда. Помимо этого Эспер не стал защищать Трампа, когда его обвиняли в игнорировании убийств американских солдат «по указке России» в Афганистане. Последним противоречием стали события в Ливанском порту. Трамп оценил инцидент как атаку неизвестных структур. А Эспер указал на отсутствие следов теракта и сложность определения причин взрыва.



Предстоящая отставка министра обороны свидетельствует о наличии серьёзных проблем американского лидера с элитой страны. Трамп теряет рейтинг в глазах не только чиновников, но и бизнесменов. Импульсивный характер президента приводит к большой текучести кадров в системе управления страной, в том числе и в военном ведомстве. Порядка 30% министерств остаются без профессиональных кадров. Ставка на знакомых бизнесменов и отставных военных не всегда приводит к положительным результатам. Такие люди не имеют собственной точки зрения и лишены политических амбиций.



