Премьер Болгарии заговорил об отставке

Председатель правительства Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности подать в отставку. Он находится под прессингом антиправительственных заявлений с июля. Политик назвал условие, при которых готов написать заявление.
Условием для подачи в отставку Бойко Борисов назвал одобрение парламента прелагаемой им реформы. Он хочет внести изменения в конституцию Болгарии. Для этого ему нужно решение болгарского парламента.
«Две трети из 240 депутатов Болгарии должны проголосовать за то, чтобы утвердить назначение выборов в Великое Национальное собрание», — сообщает the Guardian.
По словам политика, его предложение повысит подотчетность судебной власти, а кроме того позволит сократить количество депутатов.
Ситуация уже вызвала критику в обществе. С начала июля премьер-министр Болгарии находится под давлением антиправительственных митингов.
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