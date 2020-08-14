Премьер Болгарии заговорил об отставке

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14 августа 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Бойко Борисов на фото globallookpress.com/ Thomas Imo/photothek.net via www

Председатель правительства Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности подать в отставку. Он находится под прессингом антиправительственных заявлений с июля. Политик назвал условие, при которых готов написать заявление.

Условием для подачи в отставку Бойко Борисов назвал одобрение парламента прелагаемой им реформы. Он хочет внести изменения в конституцию Болгарии. Для этого ему нужно решение болгарского парламента.

«Две трети из 240 депутатов Болгарии должны проголосовать за то, чтобы утвердить назначение выборов в Великое Национальное собрание», — сообщает the Guardian.

По словам политика, его предложение повысит подотчетность судебной власти, а кроме того позволит сократить количество депутатов.

Ситуация уже вызвала критику в обществе. С начала июля премьер-министр Болгарии находится под давлением антиправительственных митингов.