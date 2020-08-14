Гендиректор белорусского ФК БАТЭ выбросил в мусорку милицейскую форму и написал стихи

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14 августа 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Служивший ранее в милиции генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский выбросил свою форму в мусорный контейнер. Свое отношение к происходящим в настоящее время в Беларуси событиям он выразил в стихах, которые опубликовал на своей странице в Instagram.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ФК БАТЭ, Михаил Залевский в 2002 году окончил Академию МВД Республики Беларусь по специальности "Правоведение" (квалификация - юрист). Позже он проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел.

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