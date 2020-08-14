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Потеря Белоруссии для России обернётся серьёзными финансовыми проблемами

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Потеря Белоруссии для России обернётся серьёзными финансовыми проблемами

Складывающаяся в Белоруссии ситуация может обернуться для российского государства серьёзными финансовыми потерями. Минск ещё не возвратил Москве многомиллиардный долг. Чтобы Белоруссия смогла вернуться к нормальной жизни, ей потребуется кредит для погашения внешних займов.

Если Россия потеряет Белоруссию как союзника, это также обернётся финансовой потерей. За один год отечественные инвесторы вкладывали в белорусскую экономику до 10 миллиардов долларов. Последствия президентских выборов в Белоруссии могут повлечь за собой введение экономических санкций. Госсекретарь США Майкл Помпео уже предупредил, что американцы ограничат поставки нефти.

Эксперты считают, что протестные настроения приведут к сокращению ВВП как минимум на 4% в годовом выражении. Российские инвестиции для белорусской экономики теперь могут оказаться бесполезными. В любом случае Москве придётся забыть о своевременном погашении долга братской страной.

Одним из сценариев развития ситуации является переложение кредитного бремени Минска на Москву. В случае введения санкций количество кредиторов для Белоруссии резко сократится. Но Россия может полностью абстрагироваться от белорусских проблем, пуская все дела республики на самотёк. В таком случае потери России от разрыва отношений превысят 20 миллиардов долларов.

ПВ

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