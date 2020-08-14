Разведывательный самолет США пролетел над территорией Китая незамеченным

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14 августа 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Командование Вооруженных сил КНР предполагает, что американский военный разведывательный самолет E-8C вошел в воздушное пространство Китая, под видом пассажирского авиалайнера.

По словам источника, близкого к Народно-освободительной армии Китая, вечером 5 августа разведывательный самолет армии США E-8C совершил разведывательный подлет к Китаю. Самолет был первоначально идентифицирован как коммерческий или пассажирский лайнер радаром управления воздушным движением, расположенным в южной части Гуанчжоу. Его маршрут проходил на высоте более 9000 метров, и не удалось подтвердить, что это был военный самолет США. Около 22:00 по местному времени самолет находился в 109,77 км к северу от основной линии территориальных вод КНР у побережья Гуандун.

У США есть несколько таких военных разведывательных самолетов, замаскированных под гражданские, и этот факт эксперты называют опасным прецедентом. Китай пошел на ужесточение контроля полетов: помимо запроса плана полета, типа самолета, маршрута и времени, китайские власти уже меняют способ кодирования и взаимодействия с транспондером, чтобы не допустить использования гражданских самолетов в качестве прикрытия.