«Я пока живой», в Беларуси все больше людей выходят на улицы, а Лукашенко с министрами обсуждает работу строительной отрасли

Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Сегодня в Белоруссии с утра снова идут мирные протесты и забастовки. Бастуют рабочие, медики, музыканты. Кажется, людей на улицах всё больше.

«Мы видим, что происходит с людьми, нам не нужно читать интернет, различные порталы, телеграмм-каналы, мы сами видим, что вытворяют с людьми, с молодыми, ни в чем не повинными, мирными людьми, и мы не можем с этим мириться», - это слова врача одной из минских больниц.

А пока люди выходят на улицу, Лукашенко с министрами обсуждает перспективы развития строительной отрасли. Он осудил мирный протест и сказал, что забастовки на предприятиях в Белоруссии на руку только врагам страны: «Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство».

«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», - ответил «батька» на сообщения о том, что он выехал из страны.